Роналду заставили сидеть на карантине после прилёта в Великобританию
Фото твиттер Криштиану Роналду
Нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не удастся избежать самоизоляции после прибытия в Англию.
По информации Manchester Evening News, футболисту придётся отбыть пятидневный карантин, хотя клуб пытался добиться исключения из правил для своего новичка.
Правительство Великобритании отклонило просьбу "красных дьяволов" по поводу португальца, который сможет приступить к тренировкам в лучшем случае в среду.
Ровно через неделю "МЮ" примет "Ньюкасл" в рамках 4-го тура АПЛ. В этом матче ожидается дебют 36-летнего Роналду.
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|Команда
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
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