Роналду заявил о желании вернуться в Англию

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду признался, что ему хотелось бы вернуться в Англию, где он ранее выступал за "Манчестер Юнайтед".

"У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как всё работает. Когда я прибыл в Манчестер будучи 18-летним парнем, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем" - цитирует 32-летнего португальца Marca.

Напомним, что Роналду обвиняют в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллионов евро, за что ему грозит до семи лет тюрьмы.

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