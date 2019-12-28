Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры

2 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что видит себя в киноиндустрии после окончания футбольной карьеры.

"Я собираюсь уйти из футбола, когда моё тело больше не будет должным образом работать на поле. Секрет моего успеха в кропотливой работе и образе жизни. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше физически и ментально. И после завершения карьеры я намерен продолжить своё обучение.

Надеюсь, что проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я вижу перед собой, является игра в кино. Я всегда стремлюсь узнавать что-то новое", - приводит слова 34-летнего португальца Goal.com.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Lesnovsky:"Буду твоим личным ассистентом..."

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Шнюк
Шнюк

Да-да! Он лично будет подставлять бадру, про которого он пишет с таким упоением.

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