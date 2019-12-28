Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что видит себя в киноиндустрии после окончания футбольной карьеры.
"Я собираюсь уйти из футбола, когда моё тело больше не будет должным образом работать на поле. Секрет моего успеха в кропотливой работе и образе жизни. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше физически и ментально. И после завершения карьеры я намерен продолжить своё обучение.
Надеюсь, что проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я вижу перед собой, является игра в кино. Я всегда стремлюсь узнавать что-то новое", - приводит слова 34-летнего португальца Goal.com.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гол Муя помог "Брайтону" обыграть "Борнмут" в АПЛ
-
Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России
-
Мусаев поставил оценку "Краснодару" за первую часть сезона
-
Гвардиола только один раз обыграл Нуну в пяти очных матчах. Это худший показатель в карьере испанца
-
"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису
-
Форвард "Ростова" Шомуродов женился
-
"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"
-
Игнатьев написал прощальное письмо "Краснодару"
-
4
"Барселона" определилась с альтернативой Лаутаро Мартинесу
-
"Реал" снова отказал Зидану в трансфере Погба
-
2
Роналду заявил об амбициях сыграть в кино после завершения карьеры
-
Мусаев сделал заявление о зимней трансферной кампании "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ ведут борьбу за защитника "Лестера"
-
4
Видаль подал в суд на "Барселону"
-
Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи"
-
Игнатьев объяснил свой уход из "Краснодара"
-
1
Эдегор перешёл в "Манчестер Сити" (но это не точно)
-
10
Три европейских гранда поспорят за тер Штегена
-
Мусаев высоко оценил уровень игры Сафонова
-
Топ-клуб АПЛ подготовил предложение по Варану
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11