Роналду заявил об амбициях выиграть ЧМ-2022

Фото соцсети Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем участии в Чемпионате Мира 2022 года.

"Есть много способов достичь нужного результата. Иногда путь может быть не таким прямым, как хотелось бы, но самое главное - добраться туда!

Лично я отправлюсь на свой пятый чемпионат мира и 12-й крупный международный турнир в составе сборной Португалии с тем же энтузиазмом, что и в первый день, но с гораздо большими амбициями, стремлением удовлетворить желание каждого из нас - победить!

А пока мы можем улыбнуться с чувством выполненного долга, ещё один этап преодолён. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим большего! Мы хотим гораздо большего! Ради нас, ради Португалии! На пути в Катар!" - написал Роналду в соцсетях.

Напомним, что португальцы пробились на ЧМ-2022 через стыки, обыграв Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Не пропустите: Роналду пока не определился с клубом на следующий сезон. | http://soccernews.ru