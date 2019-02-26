Роналду займется новым видом бизнеса

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Роналду займется новым видом бизнеса

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что он собирается открыть в Мадриде центр по пересадке волос, сообщает Mirror.

По сведениям издания, одной из руководительниц центра станет девушка форварда Джорджина Родригес. Центр рассчитан на 150 рабочих мест. В нем будет проводить по 18 пересадок в день.

"Кроме спорта моей страстью является здоровье, технологии и исследования. Поэтому я хочу инвестировать в это. Хочу, чтобы мой первый центр пересадки волос открылся в Мадрид, где я жил на протяжении многих лет", - сказал Роналду.

Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы, а затем перешел в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Стоит отметить, что Роналду занимается производством одежды, нижнего белья и обуви. Также в бизнес-империи португальца есть спортзалы и отели.

Не пропустите: Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Это правда! С детства люблю пересаживать волосы, Бадр может подтвердить.

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