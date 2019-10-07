Роналду: "Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!"

Теги ювентусинтер миланкриштиану роналду

Роналду: "Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме высказался о матче 7-го тура Серии А с "Интером" (2:1).

Отметим, что после этой встречи туринцы вышли на 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Очень сильное выступление команды. Отлично снова быть на вершине турнирной таблицы!", - написал Роналду.

"Ювентус" после 7 туров имеет в активе 19 баллов. У "Интера" 18 очков и 2 строчка.

Роналду в этом сезоне участвовал в 6 матчах, отметившись 3 голами 1 ассистом.

А еще: "Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"| http://soccernews.ru
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