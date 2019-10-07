Роналду: "Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме высказался о матче 7-го тура Серии А с "Интером" (2:1).
Отметим, что после этой встречи туринцы вышли на 1 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Очень сильное выступление команды. Отлично снова быть на вершине турнирной таблицы!", - написал Роналду.
"Ювентус" после 7 туров имеет в активе 19 баллов. У "Интера" 18 очков и 2 строчка.
Роналду в этом сезоне участвовал в 6 матчах, отметившись 3 голами 1 ассистом.
А еще: "Ювентус" вновь на вершине Серии "А", а у "Интера" есть большая проблема: разбираем центральный матч 7 тура Серии "А"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании
-
Черчесов прокомментировал вызов в сборную России Чистякова и Соболева
-
"Барселона" победила "Севилью" без обороны и добавила морщин Зидану: разбираем центральный матч 8 тура Ла Лиги
-
"Тоттенхэм" определил двух кандидатов в качестве возможной замены Почеттино
-
"Бавария" нашла преемника для Нойера
Лента новостей
-
Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"
-
Мануэл Фернандеш назвал любимое блюдо в России
-
Слуцкий в инстаграме отреагировал на слова Тошича
-
На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании
-
Игрок "Краснодара" Фернандеш сказал, что не стоит списывать "Спартак" со счетов
-
Роналду: "Здорово вновь оказаться на вершине турнирной таблицы!"
-
Анчелотти прокомментировал матч с "Торино"
-
Черчесов прокомментировал вызов в сборную России Чистякова и Соболева
-
2
"Барселона" победила "Севилью" без обороны и добавила морщин Зидану: разбираем центральный матч 8 тура Ла Лиги
-
"Тоттенхэм" определил двух кандидатов в качестве возможной замены Почеттино
-
1
Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды "Барселоны"
-
Сборная Италии представила новую форму зеленого цвета
-
Чистяков: "Вызов в сборную был большим сюрпризом, ведь полгода назад играл в ФНЛ"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить французского бомбардира
-
3
Пике обвинили в специальном получении жёлтой карточки в матче с "Севильей"
-
"Бавария" нашла преемника для Нойера
-
23-летний аргентинский футболист разбился, выпав с балкона на вечеринке
-
СМИ выяснили степень серьезности травмы Салаха
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии Instat
-
СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2