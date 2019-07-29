Роналду жалеет об уходе из "Реала"

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Роналду жалеет об уходе из "Реала"

Интересный разговор с участием Криштиану Роналду состоялся после вручения ему приза "Легенда" от Marca.

Так, один ребенок сказал португальцу "Мне жаль, что ты покинул "Реал", на что игрок ответил "Да, мне тоже".

Напомним, что "Ювентус" приобрел Роналду прошлым летом за 100 миллионов евро.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он завоевал 15 трофеев, а также 4 раза выигрывал "Золотой мяч".

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