Роналду жалеет об уходе из "Реала"
Интересный разговор с участием Криштиану Роналду состоялся после вручения ему приза "Легенда" от Marca.
Так, один ребенок сказал португальцу "Мне жаль, что ты покинул "Реал", на что игрок ответил "Да, мне тоже".
Напомним, что "Ювентус" приобрел Роналду прошлым летом за 100 миллионов евро.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он завоевал 15 трофеев, а также 4 раза выигрывал "Золотой мяч".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17