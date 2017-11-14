Роналду ждал от "Реала" контракта аналогичного, который в "Барселоне" получил Иньеста
Каталонское издание El Mundo Deportivo назвало причины по которым ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть свой клуб по окончанию текущего сезона.
По сведениям издания, португалец ожидал, что "сливочные" предложат ему контракт, согласно которому он, как и капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, сможет сменить команду в любой угодный ему момент. При этом без "пяти минут" обладатель "Золотого мяча" 2017-го года ожидал, что его оклад по новому соглашению будет самым высоким в мире.
Кроме того, Роналду остался недоволен тем, что клуб не поддержал его в судебных разбирательствах с налоговыми органами Испании и работает в направлении подписания новых нападающих в команду. По мнению футболиста, такой подход со стороны руководства "Реала" демонстрирует неуважение к нему и его заслугам. Португальский нападающий считает, что своим выступлением за лучший клуб планеты он заслужил того, чтобы трансферные дела обсуждались и с ним в частности.
Напомним, летом на укрепление обороны "Реала" Перес готов будет потратить 100 миллионов евро. | soccernews.ru
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