Роналду ждёт допрос в прокуратуре: подробности

Фото твиттер Криштиану Роналду

Прокуратура Турина допросит форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, утверждает Football Italia.

По информации источника, это произойдёт в рамках расследования по делу о ложной финансовой отчётности в "Ювентусе".

36-летнему португальцу предстоит ответить на вопросы о финансовых аспектах сотрудничества со "старой синьорой".

Прокуроры подозревают, что Роналду мог во время локдауна получать дополнительные выплаты от клуба, которые не указаны в документах бухгалтерии.

Звёздный нападающий выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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