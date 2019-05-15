Роналду ждет Иско в "Ювентусе"

"Ювентус" в ближайшее время планирует начать переговоры по трансферу хавбека "Реала" Иско.

По сведениям испанской прессы, "сливочные" готовы продать игрока за 80 миллионов евро, однако туринцы оценивают испанца только в 60 миллионов.

Отмечается, что о трансфере Иско руководство "Ювентуса" просит Криштиану Роналду, который считает, что в центре поля у команды только Миралем Пьянич соответствует высокому уровню.

В этом сезоне Иско провел 36 игр, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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