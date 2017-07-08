Роналду ждет судьба Мораты? "Реал" не намерен снижать трансферную стоимость португальца

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, по всей видимости, продолжить выступления за королевский клуб.

Как информирует испанская пресса, "сливочные" уже объявили, что при необходимости готовы будут расстаться со своей главной звездой не менее чем за 180 миллионов евро. Однако европейские гранды предлагают за португальца "всего лишь" 100 миллионов.

Учитывая, что в "Реале" снижать трансферную стоимость Роналду не намерены, а заинтересованные в футболисте клубы не планируют поднимать свои ставки, по всей вероятности, лучшего бомбардира в истории "сливочных" ждет судьба Альваро Мораты, который из-за такой позиции клуба не смог перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Марсело высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru