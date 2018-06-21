Роналду желает встретиться на Чемпионате Мира со сборной Аргентины

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду желает встретиться на Чемпионате Мира с национальной командой Аргентины.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний нападающий считает, что его победа над извечным конкурентом Лионелем Месси в очной игре на ЧМ укрепит его превосходство в последние годы над соперником. По мнению португальца, его команда имеет все шансы взять верх над "бело-голубыми".

Встретиться по турнирной сетке мундиаля сборные Португалии и Аргентины могут уже в 1/4 финала турнира.

Напомним, Бышовец высказался об игре Месси и Роналду на ЧМ. | soccernews.ru