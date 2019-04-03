Роналду: "Зидан знает, как работать мудро и задействовать всех игроков"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оценил навыки главного тренера "Реала" Зинедина Зидана в управлении командой.

"Уверен, что Зидан умеет грамотно управлять командой. Это непростая задача, поскольку все футболисты хотели бы играть как можно больше. Но он знает, как работать мудро и задействовать всех игроков", - сказал португалец в документальном фильме RMC Sport.

Роналду играл под руководством Зидана в "Реале" с января 2016-го по май 2018 года.

За этот период команда выиграла 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов подряд.

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