Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом"

Теги реал мадридзинедин зиданкриштиану роналду

Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду высказался об уходе Зинедина Зидана.

"Я горд тем, что был вашим футболистом. Мистер, огромное вам спасибо" - написал Роналду в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду также может покинуть клуб предстоящим летом.

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