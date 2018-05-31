Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом"

Форвард "Реала" Криштиану Роналду высказался об уходе Зинедина Зидана.

"Я горд тем, что был вашим футболистом. Мистер, огромное вам спасибо" - написал Роналду в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Роналду также может покинуть клуб предстоящим летом.

Читайте также: Рамос: "Вы уходите, но ваше наследие уже нельзя оставить незамеченным". | http://soccernews.ru