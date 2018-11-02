Роналду значительно опережает всех игроков Серии А по количеству нанесённых ударов

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Роналду значительно опережает всех игроков Серии А по количеству нанесённых ударов

Туринский "Ювентус" в своём твиттере опубликовал подробную статистику форварда Криштиану Роналду в чемпионате Италии.

Так, 33-летний португалец записал в свой актив 11 результативных действий - 7 голов и 4 ассиста. При этом он нанёс 32 удара в створ ворот соперников, что составляет 46 процентов от общекомандного показателя "старой синьоры".

Особенно выделяется то, что Роналду в рамках Серии А пробил 78 раз в сторону ворот оппонентов "бьянконери", это, как минимум, на 25 больше, чем у любого другого игрока, участвующего в турнире.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил Роналду у мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.   

Не пропустите: Марчелло Липпи высказался о своевременности перехода Роналду в "Ювентус". | http://soccernews.ru

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Комментарии
TurculecNEW

Не забивает тот, кто не бьет. Эксперты сортирные...

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Фанат РМ

Когда ж он уже начнется делится пасом с партнерами,единоличник

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РМ

Ну он всегда был бокапором,ничего удивительного в этом нет

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Пьянь

КПД невысок.

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