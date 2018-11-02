Роналду значительно опережает всех игроков Серии А по количеству нанесённых ударов

Туринский "Ювентус" в своём твиттере опубликовал подробную статистику форварда Криштиану Роналду в чемпионате Италии.

Так, 33-летний португалец записал в свой актив 11 результативных действий - 7 голов и 4 ассиста. При этом он нанёс 32 удара в створ ворот соперников, что составляет 46 процентов от общекомандного показателя "старой синьоры".

Особенно выделяется то, что Роналду в рамках Серии А пробил 78 раз в сторону ворот оппонентов "бьянконери", это, как минимум, на 25 больше, чем у любого другого игрока, участвующего в турнире.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил Роналду у мадридского "Реала" за 117 миллионов евро.

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