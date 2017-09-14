Роналду: "Знали, что столкнемся с хорошо обороняющейся командой"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду высказался о вчерашней победе своей команды в рамках группового этапа Лиги Чемпионов над кипрским АПОЭЛом.

" Это была игра, которую мы должны были выиграть. Мы играли дома и мы хотели хорошо стартовать в Лиге Чемпионов. Мы знали, что столкнемся с очень хорошо обороняющейся командой, но мы могли забить больше голов. В конце концов, мы добыли хороший результат. Я рад снова играть. Это другой турнир. Для меня было очень важно снова играть и снова забивать голы. Я способствовал победе, и это делает меня счастливым ", - цитирует 32-летнего нападающего FootMercato.

Напомним, бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" рассказал о самом большом недостатке Роналду. | soccernews.ru