Роналду зовёт Ди Марию в "Ювентус"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет воссоединиться с полузащитником ПСЖ Анхелем Ди Марией.

Напомним, что португалец и аргентинец вместе играли за мадридский "Реал" с 2010 по 2014 год.

По информации Calciomercato, Роналду просит руководство "старой синьоры" побороться за 32-летнего хавбека, у которого следующим летом истекает контракт с парижанами.

Другим претендентом на звёздного игрока является миланский "Интер".

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года, сыграл 227 матчей, забил 82 гола и сделал 94 ассиста.

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