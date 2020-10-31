Роналду зовёт Ди Марию в "Ювентус"

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Роналду зовёт Ди Марию в "Ювентус"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет воссоединиться с полузащитником ПСЖ Анхелем Ди Марией.

Напомним, что португалец и аргентинец вместе играли за мадридский "Реал" с 2010 по 2014 год.

По информации Calciomercato, Роналду просит руководство "старой синьоры" побороться за 32-летнего хавбека, у которого следующим летом истекает контракт с парижанами.

Другим претендентом на звёздного игрока является миланский "Интер".

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года, сыграл 227 матчей, забил 82 гола и сделал 94 ассиста.

Не пропустите: Роналду рискует пропустить матч со "Специей". | http://soccernews.ru
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lesnovsky

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