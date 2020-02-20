Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"

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Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает El Desmarque, о трансфере 28-летнего колумбийца просит нападающий туринцев Криштиану Роналду, который знаком с ним по совместным выступлениям в "Реале".

Ранее интерес к Хамесу проявляли "Арсенал", "Наполи" и "Эвертон".

В этом сезоне Хамес провел 13 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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