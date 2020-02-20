Роналду зовет Хамеса в "Ювентус"
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Ювентусе".
Как сообщает El Desmarque, о трансфере 28-летнего колумбийца просит нападающий туринцев Криштиану Роналду, который знаком с ним по совместным выступлениям в "Реале".
Ранее интерес к Хамесу проявляли "Арсенал", "Наполи" и "Эвертон".
В этом сезоне Хамес провел 13 игр, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15