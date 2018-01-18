Роналду зовут в Китай

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Роналду зовут в КитайФорвард "Реала" Криштиану Роналду заинтересовал китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Китайцы готовы серьезно потратиться на 32-летнего португальца, воспользовавшись желанием нападающего покинуть Мадрид.

Напомним, что в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" играет экс-футболист "Зенита" Аксель Витцель.

Читайте: Перес ищет варианты для расставания с Роналду | soccernews.ru

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