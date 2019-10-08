Роналду заявил, что счастлив вернуться в состав сборной Португалии

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем твиттере написал, что очень рад вернуться в состав национальной команды.

É sempre uma grande felicidade estar de volta ao meu país, representar a seleção nacional e rever amigos de tantas batalhas. Todos juntos, lutaremos uma vez mais para erguer bem alto o nome de Portugal! Vamos equipa! pic.twitter.com/wDiDbtkeiO — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 8 октября 2019 г.

"Очень рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную страны. Очень счастлив встретится с друзьями, с которыми прошло уже столько битв. Вместе мы снова выйдем на поле, что прославить Португалию!", - написал Роналду.

11 октября в рамках отбора на Евро-2020 Португалия сыграет с Люксембургом, 14-го сразится с Украиной.

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