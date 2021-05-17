Рондон близок к переходу в "Краснодар"
Фото: инстаграм Рондона/Автор неизвестен
Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон, права на которого принадлежат китайскому "Далянь Про", может перейти в "Краснодар".
Форвард намерен остаться в России. Его услуги предлагают нескольким клубам РПЛ, в число которых входит и "Краснодар".
Как сообщает Eurostavka со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, "Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона: сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных футболистов фактурного и забивного форварда.
Единственное, что может помешать переходу Саломона в "Краснодар" – финансовые условия будущей сделки".
В текущем сезоне РПЛ форвард провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
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