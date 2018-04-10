Рондон близок к уходу из "Вест Бромвича"

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Рондон близок к уходу из "Вест Бромвича"

Нападающий "Вест Бромвича" Хосе Саломон Рондон близок к смене клубной прописки, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, 28-летний венесуэлец может покинуть "дроздов" за 19 миллионов евро, если команда вылетит в Чемпионшип. Учитывая, что у "Вест Бромвича" практически нет шансов сохранить прописку в АПЛ, то уход экс-форварда "Зенита" очень вероятен.

В этом сезоне Рондон сыграл за "Вест Бромвич" 35 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

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