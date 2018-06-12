Рондон может перейти в "Ньюкасл"

Теги вест бромвич альбионхосе саломон рондонньюкасл юнайтед

Рондон может перейти в "Ньюкасл"Нападающий "Вест Бромвича" Хосе Саломон Рондон может перейти в "Ньюкасл".

"Сороки" готовы подписать 28-летнего венесуэльца за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рондон сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и сделав четыре голевые передачи.

Читайте: На Рондона появился ещё один претендент | soccernews.ru

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