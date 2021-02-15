Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА

Венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой переход в московский ЦСКА из китайского "Далянь Ифан" на правах аренды.

"Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня!" – написал Рондон на русском языке в своем Twitter.

31-летний Рондон ранее выступал за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол.

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