Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА

Теги хосе саломон рондонцска москва

Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА

Венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой переход в московский ЦСКА из китайского "Далянь Ифан" на правах аренды.

"Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня!" – написал Рондон на русском языке в своем Twitter.

31-летний Рондон ранее выступал за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол. 

Не пропустите: Бохинен прокомментировал свой переход в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" потерял основного защитника на длительный срок

"Краснодар" потерял основного защитника на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов