Рондон на русском языке прокомментировал переход в ЦСКА
Венесуэльский нападающий Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой переход в московский ЦСКА из китайского "Далянь Ифан" на правах аренды.
"Новый этап, прежняя воля к победе! Носить футболку ЦСКА – честь для меня!" – написал Рондон на русском языке в своем Twitter.
31-летний Рондон ранее выступал за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол.
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