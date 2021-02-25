Рондон назвал причины своей аренды в ЦСКА

Форвард ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал, что его подтолкнуло принять предложение московского клуба.

Напомним, что армейцы арендовали 31-летнего футболиста у китайского "Далянь Ифан".

"Конечно, соскучился, очень много времени прошло с того момента, когда я играл в России, в прошлых моих командах. Поэтому я очень рад вернуться сюда. Я не мог представить, что когда-нибудь вернусь в Россию, но с другой стороны нельзя закрывать двери, они всегда должны быть открыты. Поэтому сейчас я счастлив, что смог вернуться в Россию.

Клубы вели переговоры, а я терпеливо ждал, пока они договорятся. В России трансферное окно открыто несколько дольше, чем в Европе, поэтому у меня появилась возможность перейти в ЦСКА. Я вернулся, поскольку появилась такая возможность.

Кроме того, весь мир задела эта ситуация с пандемией коронавируса, а Китай сильнее всех - там чемпионат до сих пор заморожен. Мне же хотелось играть, продолжать футбольную карьеру, поэтому я с радостью согласился на это предложение от ЦСКА. Я переехал в Китай для блага своей семьи, своих детей, но теперь настало время вернуться", - сказал венесуэльский нападающий.

Ранее Рондон выступал в России за "Рубин" (2012-2014) и "Зенит" (2014-2015).

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