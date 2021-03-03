Рондон оценил шансы ЦСКА стать чемпионом России в этом сезоне
Венесуэльский нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон выразил мнение, что московский клуб может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
"Отставание ЦСКА от "Зенита" не столь велико, чтобы забыть о чемпионской интриге. Напротив, интрига жива. С другой стороны, совсем близко от нас "Спартак" и другие команды, которые также рассчитывают подняться в таблице. Постараемся выступить как можно успешнее и решить наши задачи.
Моя главная задача в том, чтобы помочь ЦСКА добиваться побед. Я нападающий, моя цель – ворота соперника", - приводит слова Рондона Bobsoccer.
После 20 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Зенита" на пять очков. Следующий матч "армейцы" проведут 6 марта на своем поле с "Ахматом".
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