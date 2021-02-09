Рондон отреагировал на слухи о переходе в ЦСКА

Нападающий китайского "Далянь Ифан" Хосе Саломон Рондон не исключил скорое возвращение в Россию.

На вопрос о возможном переходе в московский ЦСКА футболист ответил: "Скорее да, чем нет".

Ранее сообщалось, что трансфер венесуэльца уже согласован, и армейцы ждут его прибытия для прохождения медобследования.

31-летний Рондон хорошо знаком с РПЛ - с 2012 по 2015 год он выступал за "Рубин" и "Зенит".

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