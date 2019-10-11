Рондон помог Венесуэле разгромить Боливию в товарищеском матче
Сборная Венесуэлы обыграла Боливию в товарищеском матче.
Отметим, что дубль в матче оформил экс-игрок "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон, который сейчас выступает за "Далянь Ифан".
Венесуэла - Боливия - 4:1 (2:0)
Голы: Эррера, 38 - 1:0, Мачис, 41 - 2:0, Рондон, 50 - 3:0, Альварес, 55 - 3:1, Рондон, 87 - 4:1.
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