Рондон помог Венесуэле разгромить Боливию в товарищеском матче

Сборная Венесуэлы обыграла Боливию в товарищеском матче.

Отметим, что дубль в матче оформил экс-игрок "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон, который сейчас выступает за "Далянь Ифан".

Венесуэла - Боливия - 4:1 (2:0)

Голы: Эррера, 38 - 1:0, Мачис, 41 - 2:0, Рондон, 50 - 3:0, Альварес, 55 - 3:1, Рондон, 87 - 4:1.

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