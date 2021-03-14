Рондон рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота своего бывшего клуба "Зенита"
Венесуэльский нападающий московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон заявил, что он будет праздновать гол в ворота своего бывшего клуба петербургского "Зенита", если сумеет отличиться.
"Мне уже приходилось забивать бывшему клубу. Подобное произошло, когда я перешел в "Зенит" из "Рубина". Я забил три гола и все их отпраздновал. Так что и сейчас я буду праздновать. Я нападающий и живу ради голов. Впрочем, у меня остались приятные воспоминания о "Зените" и Санкт-Петербурге", - приводит слова Рондона Marca.
Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 17 марта, и начнется в 20:00 мск.
31-летний Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды из "Далянь Про". В нынешнем сезоне форвард провел за "армейцев" четыре матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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