Рондон стал игроком "Ньюкасла"

Теги вест бромвич альбионньюкасл юнайтедхосе саломон рондондуайт гэйл

Рондон стал игроком "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Вест Бромвича" Хосе Саломона Рондона.

"Сороки" арендовали 28-летнего венесуэльца на один сезон, а в обратном направлении также на правах аренды отправился Дуайт Гэйл.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" купит экс-форварда "Зенита" и "Рубина" за 18,5 миллионов евро.

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