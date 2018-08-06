Рондон стал игроком "Ньюкасла"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Вест Бромвича" Хосе Саломона Рондона.

"Сороки" арендовали 28-летнего венесуэльца на один сезон, а в обратном направлении также на правах аренды отправился Дуайт Гэйл.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" купит экс-форварда "Зенита" и "Рубина" за 18,5 миллионов евро.

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