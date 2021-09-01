Рондон вернулся в АПЛ
Фото: инстаграм Саломона Рондона/Автор неизвестен
Венесуэльский нападающий "Далянь Профешнл" Саломон Рондон перешел в ливерпульский "Эвертон", сообщается на официальном сайте английского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с "Эвертоном" контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.
31-летний Рондон выступал за "Далянь Профешнл", провел за клуб 28 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Ранее играл за "Арагуа", "Лас-Пальмас", "Малагу", "Рубин", "Зенит", "Вест Бромвич", "Ньюкасл" и ЦСКА. За сборную Венесуэлы сыграл 82 матча и забил 31 гол.
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