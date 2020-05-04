Росель посетовал на безразличие игроков "Барселоны" после его ареста

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель признался, что футболисты каталонской команды проигнорировали новость о его уголовном преследовании.

"Насколько я помню, ни один игрок "Барсы" не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре - если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания", - цитирует Роселя Marca.

Напомним, что экс-президента "блауграны" задержали в мае 2017 года по обвинению в финансовых махинациях. Он пробыл в тюрьме почти два года, но впоследствии был оправдан. Функционеру грозило 11 лет заключения.

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