Росель посетовал на безразличие игроков "Барселоны" после его ареста
Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель признался, что футболисты каталонской команды проигнорировали новость о его уголовном преследовании.
"Насколько я помню, ни один игрок "Барсы" не связался с моей семьёй, когда на меня завели дело. Это часть мира профессионального спорта. Футболисты находятся в пузыре - если речь идёт не о мяче, то они не обращают внимания", - цитирует Роселя Marca.
Напомним, что экс-президента "блауграны" задержали в мае 2017 года по обвинению в финансовых махинациях. Он пробыл в тюрьме почти два года, но впоследствии был оправдан. Функционеру грозило 11 лет заключения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14