Роша: "Болельщики "Спартака" очень фанатичны, в этом они похожи на фанатов "Гремио"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил болельщиков московского клуба с фанатам "Гремио".

"Болельщики "Спартака" очень фанатичны, в этом они похожи на фанатов "Гремио". Я продолжаю следить за выступлением своей бывшей команды и всегда смотрю их матчи", - сказал он.

Напомним, что 23-летний Роша до перехода в "Спартак" играл именно за "Гремио".

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