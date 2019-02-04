Роша и Селихов приступили к тренировкам в общей группе "Спартака"

Нападающий "Спартака" Педро Роша вернулся к общей группе после восстановления от травмы.

Игрок присоединился к команде на вечерней тренировке в турецком Белеке. Футболист не смог участвовать в двух последних тренировках из-за травмы бедра.

Кроме того, голкипер Селихов, который пропустил вчерашний тренировочный день из-за болей в спине, также приступил к тренировкам.

Не пропустите: Играл важную роль в моей жизни: Фернандо рассказал, как переживал уход Карреры из "Спартака"| http://soccernews.ru