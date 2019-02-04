Роша и Селихов приступили к тренировкам в общей группе "Спартака"

Теги спартак москваалександр селиховпедро роша

Роша и Селихов приступили к тренировкам в общей группе "Спартака"

Нападающий "Спартака" Педро Роша вернулся к общей группе после восстановления от травмы.

Игрок присоединился к команде на вечерней тренировке в турецком Белеке. Футболист не смог участвовать в двух последних  тренировках из-за травмы бедра. 

Кроме того, голкипер Селихов, который пропустил вчерашний тренировочный день из-за болей в спине, также приступил к тренировкам.

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