Роша: "Мечтаю сыграть на Чемпионате Мира в составе сборной Бразилии"

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Роша: "Мечтаю сыграть на Чемпионате Мира в составе сборной Бразилии"Нападающий "Спартака" Педро Роша считает, что в России уже ощущается приближение Чемпионата Мира.

"Россия готовится к Чемпионату Мира ежедневно. Чувствуется атмосфера мундиаля. Похоже, что россияне действительно ждут это событие. Я по-прежнему мечтаю сыграть на Чемпионате Мира в составе сборной Бразилии. Хотя для этого мне сначала нужно проявлять себя в "Спартаке". Я работаю, и, несомненно, в какой-то момент шанс появится", - сказал он.

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