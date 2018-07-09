Роша может уйти из "Спартака"

Теги педро рошаспартак москва

Роша может уйти из "Спартака"Агент форварда "Спартака" Педро Роши Хамилтон Бернард заявил, что в услугах его клиента заинтересован "Крузейро".

Бразильский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро, сообщает GloboEsporte.

23-летний футболист перешел в "Спартак" в прошлом сезоне. На  его счету и один мяч при двух голевых передачах.

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