Роша может уйти из "Спартака"

Агент форварда "Спартака" Педро Роши Хамилтон Бернард заявил, что в услугах его клиента заинтересован "Крузейро".

Бразильский клуб предложил за футболиста 10 миллионов евро, сообщает GloboEsporte.

23-летний футболист перешел в "Спартак" в прошлом сезоне. На его счету и один мяч при двух голевых передачах.

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