Роша: "Надеюсь повторить путь Марио Фернандеса и сказать, что Россия стала частью меня"

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Роша: "Надеюсь повторить путь Марио Фернандеса и сказать, что Россия стала частью меня"Новоиспеченный форвард московского "Спартака" Педро Роша рассказал о своих отношениях с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

"Защитник ЦСКА Марио Фернандес - бывший игрок "Гремио", но он играл играл до меня. Я уже виделся с Марио в Москве. Он мне много хорошего рассказал о России и о российском футболе. Надеюсь, я смогу повторить его путь и сказать, что Россия стала частью меня. Не думал, готов ли я выступать за сборную России - еще молодой. Каждый футболист надеется, что сможет защищать цвета именно своей стороны", - цитирует 22-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Маурисио прибыл на тренировочную базу "Спартака". | soccernews.ru

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