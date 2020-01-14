Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"

Форвард "Спартака" Педро Роша, который перешел на правах аренды во "Фламенго", эмоционально отреагировал на свою презентацию в новом клубе.

25-летний бразилец не смог сдержать слез радости.

As lágrimas de @roocha_94 ao vestir o Manto Sagrado e realizar o sonho da família. A Nação te abraça, garoto! Seja bem-vindo ao Maior do Mundo! #CRF



: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/EQh6tZQ6zb — Flamengo (@Flamengo) 13 января 2020 г.

"У меня большие ожидания. Я мечтал сыграть в футболке "Фламенго". Невероятные эмоции. Считаю минуты до выхода на поле", - сказал Роша.

В этом сезоне нападающий участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

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