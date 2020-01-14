Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"

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Роша не сдержал слез на презентации во "Фламенго"

Форвард "Спартака" Педро Роша, который перешел на правах аренды во "Фламенго", эмоционально отреагировал на свою презентацию в новом клубе.

25-летний бразилец не смог сдержать слез радости.

"У меня большие ожидания. Я мечтал сыграть в футболке "Фламенго". Невероятные эмоции. Считаю минуты до выхода на поле", - сказал Роша.

В этом сезоне нападающий участвовал в 23 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

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