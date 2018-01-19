Роша: "Ни с кем не советовался, сразу принял предложение "Спартака"

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Роша: "Ни с кем не советовался, сразу принял предложение "Спартака"Нападающий "Спартака" Педро Роша рассказал о том, как складывался его переезд в Россию.

"Я не имел много времени на раздумья, поэтому ни с кем не советовался, сразу принял предложение "Спартака". Я слышал о том, что есть такой клуб, что есть интерес с его стороны, подумал один-два дня и принял предложение.

Я не знаю истинных причин, почему Луан не захотел переехать в Россию. В этом плане я не смотрел на своего большого друга Луана и принимал решение сам. Считаю, что для меня этот путь правильный.

В "Гремио" играет много моих друзей, три года, которые я провел в этом клубе нельзя взять и сразу выкинуть из жизни. Но я никогда не сомневался в правильности принятого решения. В целом, конечно, бывшие партнеры поддержали меня и пожелали удачи в "Спартаке".

В текущем сезоне Роша сыграл за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забив гол и отдав две голевые передачи. 

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