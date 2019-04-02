Роша оценил шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Педро Роша высказался о шансах своей команды выиграть золотые медали чемпионата России в текущем сезоне.

"Думаю, команда ещё поборется за титул. У нас хороший состав, мы провели несколько хороших матчей. Все шансы догнать "Зенит" у нас есть, как и стать чемпионами", - сказал 24-летний бразилец.

По итогам 21 тура "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 36 очков.

От лидирующего "Зенита" "красно-белые" отстают на 8 баллов.

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