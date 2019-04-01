Роша: "Я несчастлив в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Педро Роша сделал важное заявление о своём будущем в московском клубе.
"Я сказал агенту, что недоволен своим положением в "Спартаке", потому что не получаю шансов. Теперь он работает над поиском решения этой проблемы. Мы стараемся найти решение, которое устроит и меня, и клуб. Надеюсь, всё произойдёт быстро. На данный момент я близок к уходу из "Спартака".
Для футболиста плохо не играть и не получать игрового времени. Я несчастлив. Я говорил об этом Кононову. Он понял меня и сказал, что я могу обсудить с руководством данный вопрос", - цитирует 24-летнего бразильца Yahoo Esportes.
"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Мелкадзе покинет "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
-
Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Трансферное окно еще не открыто, а клубы уже потратили больше 300 млн! Рассказываем о ТОП-5 сделках на данный момент
-
"Реал" договорился о переходе бразильского форварда Гильерме
Лента новостей
-
Защитник "Ахмата" Родолфо выбыл на три недели из-за травмы
-
2
Мевля стал лучшим игроком "Ростова" в матче с "Уралом"
-
Гаттузо: "Команды жива, мы понимаем, с какими трудностями столкнулись, но мы не мертвы"
-
1
Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football
-
Нойер не поможет "Баварии" в матче с "Хайденхаймом"
-
Эмери поделился ожиданиями от матча "Арсенал" - "Ньюкасл"
-
"Расинг" досрочно стал чемпионом Аргентины
-
Ригони: "Кокорин всегда был очень важен для "Зенита"
-
Слуцкий - о матче с "АЗ": "В этой встрече решится многое для обеих команд"
-
РПЛ назвала лучшего игрока по итогам декабря
-
Роша: "Я несчастлив в "Спартаке"
-
Семак повторил клубный рекорд "Зенита" 12-летней давности
-
Адвокат Мамаева: "На предварительном слушании будем просить изменить меру пресечения"
-
В Китае ужесточили правила для натурализации футболистов
-
1
В РФС дали оценку судейству в матче "Ахмат" - "Спартак"
-
Пять европейских топ-клубов поборются за Дугласа Косту
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии Whoscored
-
Варан объявил "Реалу" о желании сменить клуб
-
"Реал" хочет купить хавбека "Ромы" Ундера
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 40 миллионов евро за игрока "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12