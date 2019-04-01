Роша: "Я несчастлив в "Спартаке"

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Роша: "Я несчастлив в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Педро Роша сделал важное заявление о своём будущем в московском клубе.

"Я сказал агенту, что недоволен своим положением в "Спартаке", потому что не получаю шансов. Теперь он работает над поиском решения этой проблемы. Мы стараемся найти решение, которое устроит и меня, и клуб. Надеюсь, всё произойдёт быстро. На данный момент я близок к уходу из "Спартака".

Для футболиста плохо не играть и не получать игрового времени. Я несчастлив. Я говорил об этом Кононову. Он понял меня и сказал, что я могу обсудить с руководством данный вопрос", - цитирует 24-летнего бразильца Yahoo Esportes.

"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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