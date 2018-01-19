Роша: "Я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт"

Теги спартак москвапедро роша

Роша: "Я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт"
Бразильский полузащитник "Спартака" Педро Роша рассказал о том, как он оценивает свой переход в стан "красно-белых".

"В целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я все больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде. На данный момент я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили", – приводят слова Роши российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" прошлым летом за 12 миллионов евро, провел за клуб 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: На Промеса появился еще один покупатель. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов