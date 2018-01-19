Роша: "Я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт"



Бразильский полузащитник "Спартака" Педро Роша рассказал о том, как он оценивает свой переход в стан "красно-белых".

"В целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я все больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде. На данный момент я уже могу оценить свой переход в "Спартак" как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили", – приводят слова Роши российские СМИ.

Напомним, что 23-летний Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" прошлым летом за 12 миллионов евро, провел за клуб 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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