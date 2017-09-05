Роша: "Я знал, что "Спартак" - лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился"

Бразильский новичок "Спартака" Педро Роша заявил, что он уже готов помогать "красно-белым" в матчах Лиги Чемпионов.

"Дорога из Бразилии с двумя пересадками заняла у меня 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом. Поэтому я решил не откладывать это знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о "Спартаке", о том, что это лучший российский клуб, а побывав в музее, еще раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и в Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире – мечта каждого футболиста", - приводит слова Роши официальный сайт клуба.

Напомним, что 22-летний Роша перешел в "Спартак" из "Гремио" за 12 миллионов евро. | http://soccernews.ru