Росицки провёл прощальный матч

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Росицки провёл прощальный матч

В субботу состоялся прощальный матч известного чешского футболиста Томаша Росицки.

На поле сошлись сборная Чехии и сборная мира - в итоге разгромную победу одержала национальная команда, состоящая из ветеранов.

Сборная Чехии - Сборная Мира - 5:2 

Голы: Коллер, 11 - 1:0, Эвертон, 22 - 1:1, Коллер, 24 - 2:1, Ван Перси, 34 - 2:2, Росицки, 37 (пенальти) - 3:2, Вахоушек, 41 - 4:2, Росицки-младший, 59 - 5:2.

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