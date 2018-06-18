"Росомаха" против "дьявола": Швеция и Южная Корея сойдутся между собой во втором матче группы "F"

Швеция – Южная Корея

Стадион: "Нижний Новгород" (Нижний Новгород, Россия)

Начало матча: 15:00

Главный арбитр: Джоэл Агилар (Сальвадор)

Группа "F", которая открылась противостоянием Германии и Мексики, продолжит радовать фанатов матчем, в котором вполне может случится еще одна сенсация ‒ Швеция против Южной Кореи. Конечно, под словом "сенсация" имеется в виду победа азиатской сборной, но глядя на последние результаты "желто-синих" невольно задаешься вопросом: можно ли считать такой исход сенсацией?

Последние результаты сборной Швеции показывают, что после Италии команда заметно забуксовала. И хотя в последнее время "росомахи" оставляют свои ворота сухими, но при этом команда не забивала уже три встречи подряд, да еще и с такими сборными, как Перу, Дания и Румыния. Последний раз шведские нападающие огорчили вратаря соперников еще 24 марта в матче против Чили, да и то матч оказался проигранным. При этом масла в огонь подливает очень забавная статистика. Последний раз Швеция выигрывала стартовый матч мундиаля на домашнем ЧМ в 1958 году. Тогда от ног "желто-синих" пострадала Мексика (3:0). Ну а с тех пор кто бы не попадался викингам – Бразилия или Тринидад и Тобаго (на их последнем мундиале в 2006) ‒ они непременно играют вничью или даже уступают. А в матче против Кореи играть вничью или уступать ну совсем никак нельзя, ибо дальше будут Мексика (которая уже имеет 3 очка) и Германия (которой после поражения от Мексики нужно рвать всех остальных).

Что касается сборной Южной Кореи, то она последний раз проигрывала в стартовом матче Чемпионата Мира еще 20 лет назад во Франции, когда уступила все той же Мексике (1:3). С тех пор "воины Тэджу" только побеждают, за исключением мундиаля 2014, когда в знаменитом матче имени Акинфеева корейцы сыграли вничью с россиянами. А вот статистика последних встреч у Кореи еще более удручающая, чем у шведов. "Красные дьяволы" проиграли 4 из 6 последних встреч, при этом две последних завершили без забитых голов. Это антидостижение как-то выбивается из общих результатов, ведь до этого Южная Корея забивала в 14 матчах подряд.

Статистика личных встреч между этими сборными говорит в пользу шведов, хотя, если взглянуть на исторический аспект, то можно заметить, что перевес "росомах" далеко не такой явный. Всего эти сборные встречались между собой четыре раза. Два матча завершились в пользу Швеции, однако они были сыграны еще в прошлом веке. Так самый первый матч между шведами и корейцами прошел еще в 1948 году и завершился со счетом 12:0 (одно из самых унизительных поражений в истории корейского футбола). Во второй встрече, в 1996 году, все было уже далеко не так печально – лишь 2:0. А вот два последние матча, оба из которых прошли в 2005 году закончились вничью (1:1 и 2:2), так что говорить о том, что исторический аспект будет играть важную роль в сегодняшнем матче все же не стоит. Кстати, в рамках Чемпионатов Мира Швеция и Корея еще не встречались. Их единственный официальный матч пришелся на Олимпийские игры 1948 года и на ту убийственную победу "желто-синих" 12:0.

В сегодняшнем матче на поле стоит ожидать сильнейшие составы, ведь ни травмированных, ни дисквалифицированных игроков в составах обеих команд нет. Козырем Кореи может стать отменная физическая готовность. Уж в этом компоненте азиаты могут победить даже африканские сборные, ибо "воинов Тэджу" всегда было очень сложно перебегать. Главным преимуществом Швеции можно считать их мощь, которая проявляется как при игре в защите, так и в нападении. Невероятно интересно, какая же из этих неотъемлемых черт футбола победит сегодня!

Интересные факты перед противостоянием Швеции и Южной Кореи

Швеция и Южная Корея еще никогда не встречались между собой на Чемпионатах Мира. Единственный официальный матч между этими командами пришелся на Олимпийские игры 1948 года. Тогда Швеция оказалась намного сильнее ‒ 12:0.

Последний раз Швеция выигрывала стартовый матч мундиаля еще в 1958 году, когда победила Мексику 3:1. С тех пор "росомахи" приезжали на 7 Чемпионатов Мира, но первый матч группового этапа так и не выиграли. Последний раз – в 2006 году – шведы сыграли вничью со сборной Тринидада и Тобаго 0:0.

После Чемпионата Мира 1998 Корея не проиграла ни одного стартового матча на мундиалях. В последний раз в 2014 году "воины Тэджу" сыграли вничью с Россией 1:1.

В последних 7 матчах Швеция также одержала лишь одну победу. Это случилось 11 января в матче против Дании (2:0). Четыре встречи из семи заканчивались для шведов ничьей.

В последних 6 матчах Корея одержала лишь одну победу. Это случилось 28 мая в матче против Гондураса (2:0).

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен – Ольссон, Гранквист, Линделеф, Лустиг – Классон, Ларссон, Свенссон, Форсберг – Тойвонен, Берг.

Южная Корея: Ким Сын Го – Ли Ен, Квон Кен Вон, О Бан Сук, Ким Джин Су – Ли Чун Юн, Ки Сон Ен, Квон Чхан Хун, Ку Джа Чхоль – Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан.

Прогноз на матч

Учитывая сегодняшнюю победу Мексики над Германией, обе команды будут понимать важность трех очков в очной встрече. Теперь-то второй фаворит на выход в плей-офф известен! Так что искрометного футбола ждать не стоит, тем более, что Швеция специализируется на игре в обороне. Скорее всего, исход встречи решит всего один гол. И, скорее всего, он будет шведским, ибо "росомахи" все же превосходят "красных дьяволов" в классе, даже несмотря на наличие в их составе Сон Хын Мина.

Букмекеры отдают предпочтение шведам. Их победа оценивается в 2,13. Менее вероятной считается ничья – 3,22. Коэффициент на победу Южной Кореи колеблется в районе 4,3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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