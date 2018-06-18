"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"
После встречи Мексики и Германии противостояние Швеции и Кореи представлялось особенно интересным. Теперь победа одной из команд не просто даст возможность завоевать 3 очка, а и подходить к матчу с Бундестим с позиции команды, которая находится в более выгодном положении. Корейцы очень качественно подготовились к противостоянию с "желто-синими", поменяв номера на футболках во время тренировки, чтобы хитрые шведские скауты не смогли идентифицировать их игроков. Ну а Швеция совсем даже и не удивила. На поле вышел тот же состав, что играл в последнем товарищеском матче против Перу, кроме молодой звезды Виктора Линделефа. По информации шведских СМИ, футболист заболел. Ему на замену пришел центральный защитник "Лидса" Понтус Янссон.
Первый тайм противостояния "дьяволов" и "росомах" начался с борьбы и фолов. В первые 20 минут команды не создали ни одного момента, зато успели совершить 12 мелких фолов на двоих, постелиться в пару десятков подкатов и заработать 1 желтую карточку (Ким Син-Ук, 13 мин.)
Первый опасный момент пришел на 20 минуте. Шведы потеряли просто невероятный шанс! После распасовки внутри корейской штрафной, Маркус Берг получил мяч в нескольких метрах от голкипера и первым касанием пробил по воротам. Удар получился весьма бездарным, ведь "кожаный" полетел прямо в корейского голкипера Чо Хюн-Ву, и тот сумел подставить колено и отразить удар.
Этот эпизод стал в какой-то мере поворотным, ведь после попустительства Берга "росомахи" стали все активнее наседать на ворота корейцев, используя длинные навесы и стандарты. Так на 29 минуте еще один шанс мог возникнуть у вышеупомянутого форварда Швеции, однако после подачи с углового, в момент, когда Берг уже собирался замахнуться по мячу, один из защитников "красных дьяволов" сумел в подкате выбить мяч из-под ног нападающего.
Южная Корея отвечала быстрыми контратаками. Очень перспективным был забег Хын-Мин Сона по правому флангу на 35 минуте. Однако, после рывка в штрафную вингер "Тоттенхэма" не смог отдать хороший пас на Хван Хи Чхана, и мяч был выбит. Несмотря на наличие опасных забегов, в первом тайме Корея так и осталась с нулем в графе "удары в створ".
Концовка первой половины встречи осталась за сборной Швеции. Команда Янне Андерссона подала несколько угловых и даже претендовала на пенальти после эпизода с Тойвоненом. Нападающий получил мяч внутри штрафной площади, но один из защитников соперника сыграл в подкате и отвел угрозу от ворот. Было подозрение, что оборонец заплел ноги Тойвонену, но арбитр посчитал иначе.
Второй тайм начался с атаки сборной Швеции. На 49 минуте "росомахи" убежали в опасную контратаку, финальное действие в которой совершил Форсберг. Полузащитник на замахе обыграл корейских защитников и сильно пробил из-за пределов штрафной. Выстрел оказался совсем не точным.
Через три минуты свой первый опасный момент в матче создала сборная Южной Кореи. Чжа-Чхоль Гу откликнулся на навес с левого фланга и голой целился в дальний угол ворот Ольсена. Но точность немного подвела – "круглый снаряд" прошел в сантиметрах от штанги.
На 56 минуте практически идентичный момент случился уже возле противоположных ворот. После длинного навеса Ола Тойвонен выпрыгнул выше всех в районе одиннадцатиметровой отметки и опасно пробил головой. Хюн-Ву Чо потащил! Но все-таки шведы додавили "красных дьяволов" и смогли отличиться. На 63 минуте корейские защитники сфолили внутри штрафной площади и после просмотра видеоповтора арбитр указал на точку. Гранквист безукоризненно реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по разным углам. 1:0, шведы повели, и, глядя на общую картину матча, складывалось впечатление, что "росомахи" своего уже не отпустят.
После забитого гола Швеция отдала инициативу Корее, чтобы иметь возможность убегать в быстрые атаки. Формально, такой расклад был весьма ожидаем. Было видно, что "росомахи" играют до забитого мяча. Остальные 25 минут прошли в тщетных попытках "красных дьяволов" сравнять счет с помощью стандартов и прострелов в штрафную в исполнении Хын-Мин Сона. Но в итоге Швеция мастерски отстояла свое преимущество и заработала первые 3 очка на турнире. Следующий матч с Германией! И подопечные Янне Андерссона имеют возможность сыграть в нем с позиции команды, которая находится в более удобном положении. А любые очки с Бундестим повысят шансы "желто-синих" на выход из группы ровно в два раза. Ну а Южная Корея оказалась в очень нехорошей ситуации. Теперь любой исход, кроме победы, в следующем матче против Мексики отправляет команду Син Тхэ-Ёна домой.
Швеция – Южная Корея – 1:0
Гол: Гранквист, 65 – 1:0.
Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Янссон, Гранквист, Лустиг – Клаэсон, Ларссон (Свенссон, 81), Экдаль (Хильемарк, 71), Форсберг – Тойвонен (Кисе Телин, 77), Берг
Южная Корея: Чо Хюн-Ву – Ли Джа-Санг, Ким Енг-Гвон, Чжан Хен-Су, Пак Чу-Хо (Ким Вин-Ву, 28) – Гу Чжа-Чхоль (Ли Сын-Ву, 73), Ли Ен, Ки Сон-Ен – Ким Син-Ук (Чен У Ён, 66), Сон Хын-Мин, Хван Хи Чхан.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
Не пропустите! Швеция - Южная Корея - 1:0 (обзор)
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