Роспотребнадзор назвал число разрешённых зрителей на матч "Спартак" - "Ростов"
Московский Роспотребнадзор опубликовал заявление касательно проведения матча 13-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".
Государственный орган подтвердил, что игра пройдёт на "Открытие Арене" со зрителями, число которых не будет превышать 2730 человек.
Также Роспотребнадзор предупредил, что будет тщательно контролировать соблюдение полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.
Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября.
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