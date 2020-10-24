Роспотребнадзор назвал число разрешённых зрителей на матч "Спартак" - "Ростов"

Московский Роспотребнадзор опубликовал заявление касательно проведения матча 13-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом".

Государственный орган подтвердил, что игра пройдёт на "Открытие Арене" со зрителями, число которых не будет превышать 2730 человек.

Также Роспотребнадзор предупредил, что будет тщательно контролировать соблюдение полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 31 октября.

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