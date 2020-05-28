Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ

РФС получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с РПЛ регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ сезона-2019/20.

Ранее РФС принял решение возобновить сезон 21 июня.

РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей.

Согласно основным положением регламента клубам необходимо: проходить регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также проведение ежедневного медицинского осмотра.

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