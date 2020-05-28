Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ

Теги рплрфс

Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ

РФС получил согласование от Роспотребнадзора на разработанный совместно с РПЛ регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ сезона-2019/20.

Ранее РФС принял решение возобновить сезон 21 июня.

РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей.

Согласно основным положением регламента клубам необходимо: проходить регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, регулярную дезинфекцию, соблюдение дистанции между игроками и персоналом, регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей, зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона), социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, а также проведение ежедневного медицинского осмотра.

Не пропустите: Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ представила предварительный формат расписания игр

АПЛ представила предварительный формат расписания игр

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов