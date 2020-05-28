Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России со зрителями с 21 июня, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест, утверждает TVC+.

⚡️⚡️⚡️ Футбол возвращается!

По нашим данным, Роспотребнадзор согласовал c РФПЛ возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест. pic.twitter.com/IiLogfOfCl — TVC+ (@tvcplus) May 28, 2020

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

Отметим, что ряд клубов и болельщики настаивают на проведении матчей со зрителями после рестарта розыгрыша.

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