Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии

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Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, но при одном условии

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России со зрителями с 21 июня, но при условии, что на трибунах будет занято не больше 10% мест, утверждает TVC+.

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня. 

Отметим, что ряд клубов и болельщики настаивают на проведении матчей со зрителями после рестарта розыгрыша.

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