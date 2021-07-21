Роспотребнадзор Татарстана наложил запрет на присутствие болельщиков на матче "Рубин" - "Спартак"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Как сообщает "Спорт-Экспресс", управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан наложило запрет присутствие болельщиков на игре первого тура российской премьер-лиги "Рубин" — "Спартак".
На данный момент все стороны ждут решения республиканских властей, однако все идет к тому, что игра пройдет без присутствия публики.
Напомним, что "Рубин" сыграет на своем поле против московского "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 20:00 (мск).
За последние сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции.
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